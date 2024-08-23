Актер Никоненко назвал роль в «Журналисте» одной из самых значимых за всю карьеру

Советский и российский актер Сергей Никоненко сыграл секретаря районной газеты в драме «Журналист» режиссера Сергея Герасимова. В беседе с сайтом «Аргументы и факты» артист назвал роль одной из самых значимых за всю карьеру.

По словам Никоненко, во время съемок он пришел к выводу, что способен «как-то повлиять на происходящее в стране». Актер пояснил, что его герой пытался понять, как строится взаимодействие между личностью и государством.

Кроме того, в картине, сообщил артист, затрагивались темы значимости человека, добавил сайт therussiannews.ru.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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