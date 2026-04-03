Актер Михаил Галустян поделился своим отношением к критике

Михаил Галустян поделился своим отношением к критике в беседе с «Леди Mail» . По его словам, несмотря на то что угодить всем невозможно, он старается не обращать внимания на негативные комментарии.

Актер подчеркнул: «Конечно, если ты не ароматный шашлык с дымком, то всем нравиться не можешь. Хотя, уверен, даже у шашлыка найдутся хейтеры!»

Он отметил, что со временем приходит понимание: зачастую критика больше говорит о самом критикующем, чем о предмете обсуждения. Галустян признает, что некоторые комментарии могут задеть, однако он старается не зацикливаться на них. Для актера намного важнее получать отклик от зрителей, которым нравится его творчество. В жизни с откровенным хейтом он сталкивался редко, отмечая, что при личных встречах люди ведут себя более уважительно и доброжелательно, чем в интернете.