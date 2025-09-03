Актер Марк Дакаскос рассказал, что боевые искусства формируют тело, разум и дух

Известный голливудский актер и мастер восточных единоборств Марк Дакаскос приехал в Россию, чтобы принять участие в Московской неделе кино. За прошедшие с последнего визита почти 30 лет артист успел поработать режиссером, продюсером и обрести мировое признание, написала «Вечерняя Москва» .

В эксклюзивной беседе с ведущим программы «Синемания» Давидом Шнейдеровым Дакаскос откровенно говорил о значимости боевых искусств для формирования характера, здорового тела, а также духовного роста человека. Несмотря на политические противоречия между США и Россией, американский актер подтвердил важность культурного обмена и лично пришел поддержать фестиваль.

«Я должен был приехать. Это был мой моральный долг — приехать, чтобы не подпитывать эту враждебность», — заключил герой культового фильма «Драйвер».