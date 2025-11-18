Актер Коробко признался, что его звали в продолжение «Молодежки»

Актер Илья Коробко, получивший известность после выхода сериала «Молодежка», дал интервью сайту KP.RU . В беседе он рассказал о шансах на участие в продолжении проекта.

Артист признался, что его приглашали принять участие в новых сезонах, однако он не решился вернуться.

«Буду ли я в будущем? Время покажет!» — подчеркнул артист.

Он также прокомментировал вопрос быстрого развития технологий. По словам Коробко, такая динамика его радует. Как пояснил актер, технологический прогресс движется стремительно, но человечество способно эффективно справляться с возникающими вызовами.