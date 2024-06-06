Актер Копейкин рассказал, что ему было сложно читать стихи на съемках сериала «На автомате»

Известный по сериалу «Слово пацана» актер Слава Копейкин сыграл в новой криминальной комедии «На автомате». О том, с какими сложностями он столкнулся во время съемок, артист рассказал «Газете.Ru» .

Его герой по сюжеты поэт. Он пишет стихи и мечтает прославиться, реализовав себя именно на этом поприще.

«Мне было сложно читать стихи, а их было достаточно. Не всегда я понимал, как это нужно читать», — рассказал актер.

Он добавил, что также непростой показалась ему сцена, в которой его герой видит во сне поэта Бродского.