Актер Копейкин рассказал, что ему было сложно читать стихи на съемках сериала «На автомате»
Известный по сериалу «Слово пацана» актер Слава Копейкин сыграл в новой криминальной комедии «На автомате». О том, с какими сложностями он столкнулся во время съемок, артист рассказал «Газете.Ru».
Его герой по сюжеты поэт. Он пишет стихи и мечтает прославиться, реализовав себя именно на этом поприще.
«Мне было сложно читать стихи, а их было достаточно. Не всегда я понимал, как это нужно читать», — рассказал актер.
Он добавил, что также непростой показалась ему сцена, в которой его герой видит во сне поэта Бродского.
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