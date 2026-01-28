Актер Юрий Столяров рассказал, что съемки фильма «На деревню дедушке 2» намечены на весну
Народный артист России Юрий Столяров дал интервью ИА НСН. В беседе он рассказал о продолжении картины «На деревню дедушке».
По словам актера, вторая часть сохранит теплую атмосферу оригинала и станет увлекательной семейной историей. Главным героем франшизы он назвал семью.
«Большое место в фильме должно быть уделено внуку, его интересам, потому что дети себя идентифицируют через этого мальчишку. Как бы они в его ситуации поступили, что бы любили или не любили», — отметил Столяров.
Он также сообщил, что съемки нового фильма запланированы на весну 2026 года.