Актер из «Папиных дочек» Кочнев рассказал, что решил жениться в 18 лет после года отношений

Звезда сериала «Папины дочки», 18-летний Тимофей Кочнев, вступил в брак со своей коллегой, 20-летней Таисией Калининой. Свадьбу в русском стиле сыграли вскоре после того, как актер отметил совершеннолетие, сообщил сайт KP.RU .

На премьере третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» (18+) артист рассказал о своем недавнем событии и первых впечатлениях от семейной жизни.

«Да вот так произошло, все понял для себя. Я предложение сделал в 18, и мы сразу поженились. Прошел где-то год, мы встречались, и вот мне хватило времени, чтобы понять. Семейная жизнь — она теплая, спокойная, не всегда простая. Это не про удобство, это про семью», — поделился Тимофей.

В новом сезоне популярного сериала Кочнев исполнил роль Женька — персонажа, которого ранее играл Глеб Калюжный. Создатели проекта заменили актера из-за того, что Калюжный ушел на срочную службу в Вооруженные Силы России и не смог участвовать в съемках финального сезона.