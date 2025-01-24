Актер из «Бригады» удивил поклонников экстремальным похудением

Сыгравший в «Бригаде» Ян Цапник феноменально похудел

Фото: РИА «Новости»

Актер Ян Цапник появился на публики после феноменального похудения и поразил поклонников. Зрители не узнали артиста на фото в Сети — так сильно он изменился, сообщил сайт Passion.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Василий» с Александром Петровым в главной роли. Мероприятие посетили многие отечественные звезды, в том числе Ян Цапник. Актер признался, что похудел ради новой роли, отказавшись от сладкого, мучного и спиртного.

Некоторые фанаты поддержали кумира и заявили, что он помолодел. Другие пользователи Сети считают, что похудение не пошло звезде на пользу.

«Утратил харизму. Стал какой-то безликий», — заявили поклонники.

Цапник известен зрителям по многим проектам, в числе которых «Бригада», «Огниво», «Зять», «Свободные отношения», «Конец славы», «Вратарь Галактики» и другие.

В «Бригаде» актер сыграл предпринимателя Артура Лапшина. По словам самого Цапника, он получил эту роль, «открыв дверь с ноги» в кабинет режиссера Алексея Сидорова.

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