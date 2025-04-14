Актер Илья Бледный признался, что не готов становиться дедушкой

Актер театра, кино и дубляжа Илья Бледный рассказал, что рад тому, что его дети выросли полностью самостоятельными, однако артист пока не готов становиться дедушкой. Об этом он рассказал в интервью Леди Mail .

Бледный добавил, что может быть спокоен за своих сына и дочь, несмотря на то, что дети всегда остаются детьми, они могут на него рассчитывать в любой ситуации.

«А вот стать дедушкой я, кажется, еще не готов. Разве только если мой будущий внук будет ездить со мной на рыбалку, которую я обожаю», — признался актер.

Он отметил, что все снимки с близкими хранит в семейном альбоме и телефоне. Бледный избегает публикации личных фотографий в социальных сетях.