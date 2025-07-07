Актер Добронравов признался, что до сих пор не посмотрел сериал «Игра в кальмара»

Заслуженный артист России Виктор Добронравов в интервью ИА НСН поделился впечатлениями о современном медиапространстве и тенденциях в киноиндустрии. Комментируя популярность сериала «Игра в кальмара», он подчеркнул сложность выбора зрителя в условиях избытка информации. При этом он признался, что до сих пор не смотрел нашумевший сериал.

Добронравов назвал плюсом разнообразие доступной аудитории информации, особенно для молодого поколения, отмечая доступность огромного количества фильмов и сериалов различных направлений — от турецких и китайских до американских и российских проектов. Вместе с тем, он выразился скептически по поводу давления массовой культуры, способствующей распространению определенных произведений искусства, утверждая, что просмотр популярного сериала становится обязанностью, навязанной обществу.

Самого актера эта ситуация провоцирует желание действовать вопреки ожиданиям публики. Он подчеркнул, что зритель нуждается в возможности самостоятельного выбора интересного контента, независимо от моды и популярности продукта.