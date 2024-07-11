Актер Бенджи Грегори, сыгравший в сериале «Альф», ушел из жизни
Актер Бенджи Грегори умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на TMZ.
Артиста, известного по роли мальчика из сериала «Альф», нашли мертвым в его машине. Рядом с ним обнаружили тело собаки. По предварительной информации, причиной смерти стал тепловой удар.
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