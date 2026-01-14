Адвокат Торозов назвал саботажем действия Долиной во время исполнительного производства

Для представления интересов в рамках исполнительного производства необходимы усиленные полномочия, подтвержденные не только ордером адвоката, но и доверенностью. Таким образом прокомментировал саботаж выселения певицы Ларисы Долиной адвокат Алексей Торозов. Об этом написал «Царьград» .

Он указал, что при проверке полномочий доверителя Долиной выяснилось отсутствие у него прав на участие в исполнительном производстве, сообщило радио Sputnik.

Действия, такие как смена регистрации, выезд из России и направление представителя без доверенности, выглядят, по мнению Торозова, как попытки навредить: «Все это выглядит так, как будто Долина вставляет палки в колеса, типа максимально навредить напоследок».