Адвокат Алешкин заявил, что на месте Лурье взял бы от Долиной только деньги

Звездный адвокат Андрей Алешкин предложил урегулировать судебный спор между певицей Ларисой Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье через возврат средств, а не покупку другого жилья. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, в данном случае не нужно искать необычные пути — достаточно осуществить двустороннюю реституцию и вернуть положенные средства.

«На месте Лурье я бы взял только деньги, иные предложения лежат в плоскости „мне так выгодно“», — отметил специалист.

Он также выразил удивление случившемуся, пояснив, что речь идет о вещах, предусмотренных законом, однако в случае с Долиной правила внезапно начали подстраивать под звезду.