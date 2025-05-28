«7Дней.ru»: поклонники заметили у Екатерины Ковальчук округлившийся живот в новом видео

Супруга известного комика Гарика Харламова, Катерина Ковальчук, взволновала поклонников новым видео, в котором у нее разглядели округлившийся живот. Об этом сообщил сайт «7Дней.ru» .

По опубликованным данным, речь идет о рекламном клипе, в котором актриса появилась вместе с мужем. Она была одета в бежевое платье свободного кроя, однако некоторые ракурсы, кажется, показали округлившиеся формы Ковальчук, отметил Ura.ru.

Сама артистка эти слухи пока не комментировала, однако перестала появляться в социальных сетях в облегающих образах. Уже 6 июня Харламов и Ковальчук отметят первую годовщину свадьбы, а их вероятный первенец может родиться этой зимой.