Врачи обеспокоены поздней диагностикой диабета у детей. Так, около половины детей поступают в больницы уже с тяжелым состоянием — кетоацидозом. Причина — в несвоевременном выявлении первых симптомов, сообщили специалисты в беседе с сайтом Здоровье Mail .

Чтобы решить проблему, медики предложили простую формулу для запоминания: «Пьет? Писает? Похудел? Проверьте сахар в крови». Эти вопросы помогают выявить ключевые симптомы — жажду, частое мочеиспускание и потерю веса при сохраненном аппетите. При обнаружении хотя бы одного признака рекомендуется проверить уровень глюкозы в крови, отметили «Известия».

Плакаты с этой формулой уже размещены в медицинских учреждениях, школах и детских садах в шести пилотных регионах. Кроме того, врачи обсуждают обеспечение детей системами мониторинга глюкозы и создание единого цифрового сервиса для врачей.

Также важна поддержка семей: базы знаний для родителей и личные истории людей, живущих с диабетом, помогают справляться с заболеванием.