Заболеваемость раком увеличилась в Красноярском крае на 20% с начала года

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Красноярском крае увеличилась за последние три года на 20,9%. Об этом говорится в отчете региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», написал сайт prmira.ru .

В 2024 году в регионе зарегистрировали 16 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, что означает показатель заболеваемости 564,9 случая на 100 тысяч населения. Число пациентов с диагнозом рак выросло до 82 508 человек, включая около 500 детей.

Наиболее распространенным видом опухоли среди взрослого населения является рак молочной железы (11,9% от всех зарегистрированных случаев), далее следуют рак кожи, простаты, легких и кишечника. Среди детей распространены гематологические болезни, такие как лейкемия, поражения нервной системы, костей и мягких тканей.

Показатель смертности от онкопатологий составил 212,6 случая на 100 тысяч населения, что соответствует общему количеству умерших в 2024 году — 6040 человек. Стоит отметить, что за десятилетний период смертность от онкологических заболеваний уменьшилась на 22%, что указывает на эффективность принятых мер профилактики и лечения.