Врачи перечислили продукты, которые не стоит давать детям

Детям не рекомендуют есть жареную рыбу, картофель фри и грибы. Об этом Ura.ru сообщили в материале о питании детей.

Из детского меню советуют убрать жареные блюда с корочкой: при жарке в мясе, рыбе или картофеле образуются токсичные вещества, раздражающие слизистую желудка. Блюда для детей лучше запекать, готовить на пару или в микроволновке. Также не рекомендуют давать фастфуд — гамбургеры, картофель фри и пиццу: в них много жира, соли и калорий, но мало полезных веществ, что способствует набору лишнего веса.

Под запретом и полуфабрикаты промышленного производства — замороженные котлеты, фрикадельки и пельмени: они часто содержат консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы и много соли. В список нежелательных продуктов также попали консервы, соленья и маринады из-за большого количества соли, уксуса и приправ, создающих нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему.

Детям не советуют есть грибы: детский организм вырабатывает недостаточно ферментов для их переваривания, к тому же они могут накапливать вредные вещества из почвы. Кроме того, ребятам не стоит употреблять острые соусы, горчицу, хрен и перец — эти продукты раздражают слизистую желудка и кишечника.