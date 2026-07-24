Врачи Джеймс Роули и Джейми Зейтцер предупредили о связи между использованием гаджетов и бессонницей

Врачи-специалисты в области сна Джеймс Роули и Джейми Зейтцер высказались о влиянии гаджетов на качество ночного отдыха. В интервью для US Weekly они рассказали, что использование электронных устройств перед сном может вызвать бессонницу.

По словам специалистов, активное взаимодействие с гаджетами за час до отхода ко сну не только из-за голубого света негативно влияет на организм. Чтение новостей и пролистывание лент в социальных сетях заставляют мозг работать интенсивнее в то время, когда он должен готовиться ко сну, написал «Ридус».

«Если перед сном вы сталкиваетесь с темами, которые вызывают стресс или беспокойство, вам будет трудно погрузиться в глубокий, восстанавливающий сон, который необходим для здоровья», — отметил врач-терапевт и специалист по сомнологии Джеймс Роули.

Эксперт по циркадным ритмам Джейми Зейтцер добавил, что просмотр развлекательных видео также может вызвать проблемы со сном. По его словам, такие видео увеличивают выработку дофамина — гормона удовольствия, что может помешать человеку заснуть.

Чтобы улучшить качество сна, врачи советуют свести к минимуму использование смартфонов и других гаджетов в вечернее время.