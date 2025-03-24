Врачи Ананькин: людям с остеопорозом следует избегать поездок на самокате

Врач высшей категории и кандидат медицинских наук Данила Ананьин рассказал RT о травмах из-за езды на электросамокате.

Эксперт объяснил, что исследования последних лет выявили тенденцию к увеличению количества так называемых самокатных травм среди детей и взрослых. У детей чаще всего встречаются травмы головы и лица, включая ушибы, ссадины и сотрясения мозга, которые возникают при ударе лицом о руль. Также распространены переломы рук и ног, причем руки страдают чаще из-за рефлекторной попытки сгруппироваться при падении.

Врач предупредил, что последствиями переломов конечностей может стать развитие посттравматического остеоартрита поврежденного сустава. Это проявляется в преждевременном износе хряща сустава, болях и ограничении движений.

Он также отметил, что людям с определенными заболеваниями следует избегать поездок на самокате. К таким заболеваниям относятся остеопороз, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, эпилепсия, ревматоидные заболевания.