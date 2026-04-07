Врач Звонцова назвала зимние укусы клещей новой нормой для Петербурга

По данным Роспотребнадзора, первые обращения из-за укусов клещей фиксируются в Петербурге уже зимой и в начале весны. Инфекционист Светлана Звонцова объяснила этот тренд изменениями климата, сообщил Piter TV .

По словам медика, зимние и ранневесенние укусы клещей становятся новой нормой для Северной столицы.

«Из-за мягких зим и частых оттепелей клещи не уходят в глубокий анабиоз», — объяснила эксперт.

Она отметила, что для активации клещам достаточно температуры +1…+3 градуса и появления проталин. Если раньше сезон начинался в апреле–мае, то теперь первые активные особи появляются уже в феврале–марте.