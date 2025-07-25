Врач Звонков предупредил об изменении состава крови при тепловом ударе

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik , как вовремя распознать угрозу теплового удара.

По словам медика, с повышением температуры воздуха возрастает риск перегрева организма. Он может привести к нарушению биохимических процессов в тканях и органах.

«Тепловой удар — это в первую очередь перегрев организма и изменение внутренних метаболических процессов, которые <…> изменяют состав крови, нарушают ее свертываемость», — добавил эксперт.

Среди основных симптомов теплового удара врач назвал головокружение, тошноту и рвоту. Он рекомендовал при появлении этих признаков немедленно уйти в тень, пить воду и остудиться, чтобы привести организм к комфортной температуре.