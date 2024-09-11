Врач Звонков посоветовал добавить в автомобильную аптечку обезболивающие и гемостатическую губку

Врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал автомобилистам, что можно добавить к набору первой помощи в машину.

По словам медика, не лишним будут обезболивающие препараты, шприц с противошоковым препаратом и гемостатическая губка.

«Можно добавить к аптечке воздуховод — это простой резиновый или силиконовый прибор, который используют, чтобы язык не западал и не перекрывал дыхательные пути», — добавил Звонков.

Врач отметил, что водителю следует ориентироваться не на то, что у него есть в аптечке, а на умение пользоваться содержимым.