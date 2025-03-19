Врач Звонков: Брюс Уиллис утратил способность учить тексты и нормально передвигаться из-за деменции

В среду, 19 марта, известный голливудский актер Брюс Уиллис отмечает юбилей. Ему исполняется 70 лет. Однако в последние годы «крепкий орешек» не появляется на экранах из-за прогрессирующей деменции. Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал Life о влиянии этого заболевания на карьеру артиста.

По словам специалиста, деменция приводит к ослаблению умственных способностей из-за ухудшения кровоснабжения мозга и нарушения связей между его отделами.

Заболевание затрагивает различные функции мозга, включая память и координацию движений. В случае с Брюсом Уиллисом, нарушения связаны с вестибулотоксическим синдромом — потерей способности сохранять равновесие и ориентироваться в пространстве без посторонней поддержки. Это затрудняет участие в съемках, поскольку актер теряет способность запоминать тексты и нормально передвигаться, отметил Звонков.