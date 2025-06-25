Врач Зубова рассказала о пользе рыбы для сердца, мозга и зрения

Исследования подтверждают положительное влияние веществ, содержащихся в рыбе, на здоровье человека. В частности, они помогают снижать уровень холестерина в крови, нормализовать артериальное давление и предотвращать развитие атеросклероза сосудов. Об этом СтальМедиа рассказала врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

Кроме того, по мнению специалиста, жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, способствуют поддержанию нейронных связей в головном мозге. Они улучшают память и концентрацию внимания, а также снижают риск возникновения нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте.

Зубова также подчеркнула, что регулярное употребление рыбы может замедлить возрастные изменения сетчатки глаза и помочь сохранить остроту зрения. Для достижения максимальной пользы она рекомендует включать в рацион рыбу жирных сортов два-три раза в неделю и готовить ее с использованием щадящих методов, таких как запекание или приготовление на пару.