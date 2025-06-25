Врач Зубова призвала подвергать термической обработке речную рыбу не менее 20 минут

В интервью изданию она подчеркнула, что речная рыба может представлять опасность из-за высокого риска заражения паразитами. Зубова пояснила, что пресноводная рыба живет в среде, где вероятность инфицирования гельминтами значительно выше, чем у морской рыбы.

Чтобы минимизировать риски, медик советует подвергать рыбу термической обработке не менее 20 минут.

«Температура в толще мяса должна достигать +65 градусов, крупные экземпляры рекомендуется разделывать на порционные куски», — отметила Зубова.

Кроме того, она рекомендует замораживать рыбу при −20 градусах не менее семи суток, при −28 градусах — 32 часа, при −35 градусах — 14 часов или солить в течение двух недель в крепком рассоле.