Врач Зубова призвала подвергать термической обработке речную рыбу не менее 20 минут
Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала СтальМедиа, что, приготавливая речную рыбу, важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать заражения паразитами.
В интервью изданию она подчеркнула, что речная рыба может представлять опасность из-за высокого риска заражения паразитами. Зубова пояснила, что пресноводная рыба живет в среде, где вероятность инфицирования гельминтами значительно выше, чем у морской рыбы.
Чтобы минимизировать риски, медик советует подвергать рыбу термической обработке не менее 20 минут.
«Температура в толще мяса должна достигать +65 градусов, крупные экземпляры рекомендуется разделывать на порционные куски», — отметила Зубова.
Кроме того, она рекомендует замораживать рыбу при −20 градусах не менее семи суток, при −28 градусах — 32 часа, при −35 градусах — 14 часов или солить в течение двух недель в крепком рассоле.