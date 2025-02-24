Врач Зубова: неправильное питание и избыточный вес могут вызвать рак простаты

Рак предстательной железы — одна из наиболее распространенных форм онкологических заболеваний у мужчин. Об этом рассказала врач Нина Зубова в беседе с Life .

По словам медика, точные причины возникновения данного вида рака остаются неизвестными. Однако эксперт отметила, что неправильное питание и проблемы с весом могут способствовать развитию болезни.

Курение, добавила Зубова, напрямую не влияет на возникновение недуга. Но вредная привычка может спровоцировать ускоренное прогрессирование. Наследственный фактор также играет важную роль: примерно в 3% случаев рак предстательной железы носит генетический характер.