Врач Зубова: неправильное питание и избыточный вес могут вызвать рак простаты

Рак предстательной железы — одна из наиболее распространенных форм онкологических заболеваний у мужчин. Об этом рассказала врач Нина Зубова в беседе с Life.
По словам медика, точные причины возникновения данного вида рака остаются неизвестными. Однако эксперт отметила, что неправильное питание и проблемы с весом могут способствовать развитию болезни.
Курение, добавила Зубова, напрямую не влияет на возникновение недуга. Но вредная привычка может спровоцировать ускоренное прогрессирование. Наследственный фактор также играет важную роль: примерно в 3% случаев рак предстательной железы носит генетический характер.
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