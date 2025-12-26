Врач Золотова порекомендовала воздерживаться от жирной и тяжелой еды после новогодней ночи

Эндокринолог и диетолог Елизавета Золотова рассказала «Газете.Ru» о причинах и механизмах развития похмельного синдрома, а также о продуктах, которые могут смягчить его проявление.

Основной причиной тяжелого самочувствия после приема алкоголя является накопление токсичных соединений, формирующихся в процессе переработки этилового спирта. Продукт окисления алкоголя — ацетальдегид — нарушает функционирование клеток, вызывая головные боли, тошноту и расстройство пищеварительной системы.

Кроме того, потребление алкоголя отрицательно влияет на гидратацию организма, выводит минералы и воду, что приводит к состоянию обезвоживания и дисбаланса электролитов. Организму требуются калий, натрий и магний для нормального функционирования нервной системы и мышц.

В целях облегчения симптомов похмелья врач рекомендует включить в рацион продукты, обогащенные витаминами и минералами, такими как бананы, картофель, орехи и свежие овощи. Рекомендуется также воздерживаться от жирной и тяжелой еды, отдавая предпочтение легкой пище, богатой клетчаткой и антиоксидантами. Употребление чистой воды или минеральной воды с добавлением лимонного сока помогает восстановить водно-солевой баланс.