Врач Золотарева сообщила о способности загара улучшать усвоение витамина D

Заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного онкологического диспансера Татьяна Золотарева поделилась информацией о влиянии загара на здоровье человека. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru .

По словам специалиста, загар способствует выработке и усвоению витамина D, который имеет большое значение для организма.

Эксперт напомнила, что для безопасного загара важно выбирать подходящее время: лучше всего находиться на солнце до 11:00 и после 16:00. Кроме того, людям с чувствительной кожей рекомендуется использовать солнцезащитные средства, добавил RT.