Врач Золотарева сообщила о способности загара улучшать усвоение витамина D

Заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного онкологического диспансера Татьяна Золотарева поделилась информацией о влиянии загара на здоровье человека. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru.
По словам специалиста, загар способствует выработке и усвоению витамина D, который имеет большое значение для организма.
Эксперт напомнила, что для безопасного загара важно выбирать подходящее время: лучше всего находиться на солнце до 11:00 и после 16:00. Кроме того, людям с чувствительной кожей рекомендуется использовать солнцезащитные средства, добавил RT.
В США рассказали о призывах Трампа к Зеленскому ударить по Москве
В Кремле одернули Рютте за слова о «каком-то историке» Мединском
Волонтеры из Лосино-Петровского провели мастер-класс на областном фестивале
Верховная рада ратифицировала соглашение о создании трибунала против России
Шахматный турнир и световое шоу пройдут в парках в Лосино-Петровском
Минэнерго подсчитало убытки угольной отрасли в 2024 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте