Врач Журавлева: горячий чай в жару запускает в организме механизм для усиленного охлаждения

Диетолог Полина Журавлева заявила, что горячий чай служит практически лекарством в жаркие дни. О преимуществах напитка эксперт рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, горячий чай запускает в организме механизм для усиленного охлаждения. Благодаря расширению сосудов и увеличению теплоотдачи человек чувствует прохладу.

Врач также отметила, что данный напиток способен грамотно регулировать гидро- и солевой баланс. Кроме того, утоление жажды им намного эффективнее, чем водой.