Врач Журавлева: горячий чай в жару запускает в организме механизм для усиленного охлаждения
Диетолог Полина Журавлева заявила, что горячий чай служит практически лекарством в жаркие дни. О преимуществах напитка эксперт рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.
По ее словам, горячий чай запускает в организме механизм для усиленного охлаждения. Благодаря расширению сосудов и увеличению теплоотдачи человек чувствует прохладу.
Врач также отметила, что данный напиток способен грамотно регулировать гидро- и солевой баланс. Кроме того, утоление жажды им намного эффективнее, чем водой.
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