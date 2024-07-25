Врач Журавлева: горячий чай в жару запускает в организме механизм для усиленного охлаждения

Диетолог Полина Журавлева заявила, что горячий чай служит практически лекарством в жаркие дни. О преимуществах напитка эксперт рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, горячий чай запускает в организме механизм для усиленного охлаждения. Благодаря расширению сосудов и увеличению теплоотдачи человек чувствует прохладу.

Врач также отметила, что данный напиток способен грамотно регулировать гидро- и солевой баланс. Кроме того, утоление жажды им намного эффективнее, чем водой.

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте