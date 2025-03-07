Врач Жук: неправильный прикус может спровоцировать брыли и морщины

Ортодонт Андрей Жук поделился с « Известиями » информацией о взаимосвязи между прикусом и ранними возрастными изменениями.

Врач пояснил, что жевательные зубы, которые формируют боковые части зубных рядов, подвергаются значительному износу вследствие нагрузок и плотного соприкосновения. Если прикус сформирован неправильно, износ может значительно ускоряться.

«При этом процессе каркас лица как бы складывается, западает, и мягкие ткани (кожа и подкожная жировая клетчатка) начинают выглядеть избыточно. Появляются брыли, второй подбородок, носогубные складки становятся более глубокими, а морщины — выраженными», — предупредил врач.

Хотя косметология способна временно скрыть эти изменения, добавил медик, корректировка мягких тканей при неправильном положении костной основы может привести к неправильному натяжению кожи, что в дальнейшем вызовет еще большие проблемы.