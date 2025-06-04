Врач Жоголева рассказала, что контакт с питомцами способствует укреплению иммунитета

Специалист в области аллергологии и иммунологии Ольга Жоголева поделилась с KP.RU наблюдениями о том, как взаимодействие с домашними животными может повлиять на здоровье детей.

По ее словам, ранний контакт с кошками, собаками и другими питомцами способствует укреплению иммунной системы.

«У жителей сельской местности аллергические заболевания встречаются реже. В том числе потому, что люди с детства контактируют с большим количеством животных — от домашних до мелкого и крупного рогатого скота», — объяснила эксперт.

Этот эффект подтверждают и исследования. Например, в семьях, где было более пяти питомцев, дети почти не болели аллергией. А вот те, кто рос без животных, страдали от нее почти в половине случаев. Стресс сам по себе не вызывает аллергию, но может усилить ее проявления у предрасположенных людей.

По словам врача, у аллергиков стресс повышает риск обострений. Это касается как эмоционального напряжения, так и физической нагрузки.