Врач Жиляева: при госпитализации в стационар нужно сообщить врачу о перенесенных болезнях

По данным мировой статистики, в стационаре причиняют вред 10% пациентов. Чтобы обезопасить себя при госпитализации, врачу необходимо передать всю информацию о перенесенных заболеваниях и принимаемых лекарствах, рассказала врач Тамара Жиляева, сообщил сайт aif.ru.
По словам специалиста, также нужно уточнить, можно ли продолжать принимать те или иные препараты во время лечения. Очень важно проследить за соблюдением гигиены рук медицинских работников, которые оказывают помощь.
Жиляева напомнила, что культура безопасности пациента — это индивидуальная ответственность каждого.
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