Врач Жемчугов: во время Олимпийских игр в Париже вряд ли стоит ожидать вспышку лихорадки денге

Изменение климата заставляет тигровых комаров, от которых можно подхватить лихорадку денге, перемещаться в Европу. При этом вспышку болезни вряд ли стоит ожидать во время Олимпийских игр в Париже, сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ОТР.

По словам специалиста, не стоит исключать единичные случаи инфицирования. Так, туристы могут приехать в Париж в инкубационном периоде и привезти с собой вирус, а местные комары способны его разнести дальше.

Всем, кто планирует посетить Олимпийские игры, врач посоветовал пользоваться репеллентами, носить закрывающую кожные покровы одежду и выбирать отели с электронными ловушками для комаров.