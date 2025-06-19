Врач Жемчугов призвал не ходить в открытой обуви по лужам из-за риска инфекций

В большинстве регионов России до конца июня ожидается облачная и прохладная погода. В таких условиях легко подхватить вирусную инфекцию. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов поделился рекомендациями с Life.ru .

По словам эксперта, влажная погода может способствовать появлению простуды, особенно если промочить ноги.

«У нас большое количество луж образуется, некоторые продолжают ходить в такую погоду в открытой обуви. Если эта вода собралась вокруг мусорных баков, там, где они стоят, и в нее наступить ногой, то можно много чего получить, принести домой инфекции всякие», — предупредил врач.

Специалист таже дал советы путешественникам. Так, человеку, который отправился из Норильска в Сочи, нужно несколько дней для адаптации к солнечной радиации и температуре моря. А при смене часовых поясов требуется примерно один день на акклиматизацию.