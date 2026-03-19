Врач Жемчугов посоветовал носить в лесу высокие ботинки для защиты от клещей

Доктор медицинских наук и иммунолог Владислав Жемчугов поделился рекомендациями по защите от клещей. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист подчеркнул важность использования одежды с плотными манжетами на брюках, рубашке и куртке, а также капюшона или плотной шапки и высоких ботинок, чтобы предотвратить прикрепление клещей к коже во время прогулок в лесу.

Кроме того, врач обратил внимание на опасность клещей для животных, особенно собак, которые могут заразиться смертельным заболеванием, подобным малярии. Поэтому перед прогулкой в лесу важно обработать питомца средством от клещей и осмотреть его после возвращения, добавил RT.