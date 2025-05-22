Врач Жемчугов посоветовал использовать солярку при удалении клеща

Доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, почему не следует выкручивать или отрывать присосавшегося клеща. Об этом сообщил aif.ru.

Врач назвал наиболее безопасным способом удаления членистоного смазывание соляркой или керосином.

«Клещи дышат кожей, поэтому маслянистая жидкость блокирует им возможность дышать и они вынимают сами свой колюще-сосущий аппарат», — сообщил медик.

По мнению специалиста, попытка выдернуть или выкрутить клеща способна привести к тому, что часть насекомого останется в коже. Результатом может стать воспаление, добавил RT.

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