Врач Жемчугов посоветовал использовать солярку при удалении клеща

Доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, почему не следует выкручивать или отрывать присосавшегося клеща. Об этом сообщил aif.ru .

Врач назвал наиболее безопасным способом удаления членистоного смазывание соляркой или керосином.

«Клещи дышат кожей, поэтому маслянистая жидкость блокирует им возможность дышать и они вынимают сами свой колюще-сосущий аппарат», — сообщил медик.

По мнению специалиста, попытка выдернуть или выкрутить клеща способна привести к тому, что часть насекомого останется в коже. Результатом может стать воспаление, добавил RT.