Врач Жаровская предупредила о риске развития почечной недостаточности при избытке витамина D
Диетолог, клинический нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская предупредила о возможных последствиях избыточного потребления витамина D. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Врач подчеркнула, что бесконтрольный прием высоких доз препарата или биологически активных добавок без консультации может негативно сказываться на организме, написал Life.ru.
«Симптомы передозировки — это головные боли, тошнота, диспептические явления, нарушение кальциево-фосфорного обмена», — отметила медик.
Жаровская также рассказала о вероятности нарушения баланса электролитов, приводящего к мышечной слабости, ломкости костей и даже развитию почечной недостаточности.