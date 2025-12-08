Врач Жаровская предупредила о риске развития почечной недостаточности при избытке витамина D

Диетолог, клинический нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская предупредила о возможных последствиях избыточного потребления витамина D. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Врач подчеркнула, что бесконтрольный прием высоких доз препарата или биологически активных добавок без консультации может негативно сказываться на организме, написал Life.ru.

«Симптомы передозировки — это головные боли, тошнота, диспептические явления, нарушение кальциево-фосфорного обмена», — отметила медик.

Жаровская также рассказала о вероятности нарушения баланса электролитов, приводящего к мышечной слабости, ломкости костей и даже развитию почечной недостаточности.