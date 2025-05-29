Врач Жаровская посоветовала использовать детокс-протокол для быстрого похудения

Врач-диетолог Татьяна Жаровская поделилась рекомендациями по быстрому снижению веса. В интервью радио Sputnik доктор назвала три щадящие диеты, которые могут помочь похудеть за короткий срок.

Специалист выделила SCD-диету, детокс-протокол и высокобелковую диету. Первая направлена на обновление клеток и ограничение продуктов с метионином, например, красного мяса и выдержанных сыров.

Вторая диета предполагает увеличение доли овощей и зелени, третья резко уменьшает потребление углеводов и жиров.

Жаровская подчеркнула, что все быстрые диеты низкокалорийные, поэтому заниматься спортом на них следует с осторожностью. Лучше выбирать лимфодренажные или прыжковые техники, йогу, пилатес и исключить силовые нагрузки.