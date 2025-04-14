Врач Заторская: изменение цвета и размера родинки может указывать на меланому

Дерматовенеролог Наталья Заторская в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как обнаружить признаки злокачественной опухоли, похожей на родинку.

«Родинки обычно ровные и однотонные. Изменение их размера, асимметрия, кровоточивость или изменение контуров — повод обратиться к врачу», — отметила специалист.

Доктор добавила, что меланома может менять оттенок: например, светлеть, сереть или темнеть, становиться неравномерной по цвету. Изменение диаметра родинки и появление на ней трещин или шелушения тоже представляют опасность, подчеркнула Заторская.