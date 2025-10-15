Врач Зарецкая подтвердила, что пластик становится одним из факторов проблем с сердцем

Медицинские наблюдения подтверждают, что химические соединения из пластика могут влиять на сердечный ритм. Медицинский работник КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Валерия Зарецкая рассказала «Известиям» о том, как минимизировать этот риск.

«Мы вступаем в новую эру понимания сердечно-сосудистых рисков, где экологические факторы, такие как химические соединения из пластика, начинают играть не менее значимую роль, чем традиционные, — холестерин или давление», — отметила эксперт.

Медик рекомендовала отказаться от пластиковых контейнеров с маркировками «3», «6» и «7» (PC), не использовать пластиковую тару в микроволновой печи и избегать воды из нагретых бутылок. Она также подчеркнула важность употребления клетчатки и антиоксидантов для поддержки организма.

Зарецкая считает, что анализ крови на BPA пока не имеет клинической ценности, поэтому более практичным инструментом остается регулярный кардиомониторинг. Специалист также рекомендовала врачам собирать «токсикологический анамнез», чтобы понимать бытовые привычки пациента и его контакт с пластиком.