Врач Залетова посоветовала пить какао при малоподвижном образе жизни

Диетолог Татьяна Залетова рассказала о пользе какао для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По ее словам, напиток стимулирует нервную систему и улучшает кровоснабжение мозга. Некоторые минералы, содержащиеся в продукте, могут благотворно влиять на организм.

«Магний и хром помогают нормализовать уровень глюкозы в крови, снижают инсулинорезистентность, то есть повышают чувствительность клеток к инсулину, предотвращают резкие приступы голода и тягу к вредным перекусам», — пояснила медик.

Она также отметила, что для получения пользы какао должно быть натуральным и с низким содержанием сахара. Кроме того, не следует сочетать его с выпечкой.