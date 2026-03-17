Врач Закатова назвала постоянную усталость возможным признаком инсулинорезистентности

Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки организма теряют чувствительность к гормону инсулину. Опасность заключается в том, что болезнь часто протекает бессимптомно, однако есть ряд признаков, которые могут указывать на проблему, рассказала врач Юлия Закатова в беседе с «Пензой-пресс» .

Среди симптомов — постоянная усталость даже после отдыха, повышенный аппетит и тяга к сладкому, появление темных пятен на коже (акантоз) в области шеи, подмышек или паха. Также стоит обратить внимание на увеличение массы тела, сложности с похудением и рост окружности талии. У женщин одним из сигналов может быть и нерегулярный менструальный цикл.

Однако, как подчеркнула специалист, с помощью изменения образа жизни можно не только контролировать инсулинорезистентность, но и полностью восстановить чувствительность клеток к инсулину. Основную роль играет правильное питание: необходимо ограничить быстрые углеводы (сладости, газировку, кондитерские изделия), увеличить потребление овощей и фруктов, добавить в рацион полезные жиры и достаточное количество белка.