Врач Захарова: тромбофлебит часто развивается на фоне варикозной болезни

Врач-флеболог Анна Захарова рассказала «Известиям» о серьезности тромбофлебита, который часто встречается не только среди пожилых, но и среди молодежи.
Заболевание нередко развивается на фоне варикозной болезни и требует немедленного лечения под наблюдением врача.
Специалист уточнила, что помимо варикоза, тромбофлебит может быть вызван генетическими факторами, такими как склонность к образованию тромбов, эндокринными нарушениями, раковыми заболеваниями, операциями на нижних конечностях или приемом гормональных препаратов. Процесс начинается с воспаления стенок вен, что приводит к их утолщению, замедлению кровообращения и формированию тромбов.
В Европе заговорили о смерти Трампа
На актера «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии
Захарову удивили слова Макрона на фоне отправки французского посла в Россию
Расчлененные останки девяти студентов нашли в автомобиле в Мексике
Украинские участники «Евровидения-2025» не вернулись на родину, уехав на отбор
Скидку в 50% ввели на детские билеты в поезда по России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте