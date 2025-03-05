Врач Захарова: тромбофлебит часто развивается на фоне варикозной болезни

Врач-флеболог Анна Захарова рассказала «Известиям» о серьезности тромбофлебита, который часто встречается не только среди пожилых, но и среди молодежи.

Заболевание нередко развивается на фоне варикозной болезни и требует немедленного лечения под наблюдением врача.

Специалист уточнила, что помимо варикоза, тромбофлебит может быть вызван генетическими факторами, такими как склонность к образованию тромбов, эндокринными нарушениями, раковыми заболеваниями, операциями на нижних конечностях или приемом гормональных препаратов. Процесс начинается с воспаления стенок вен, что приводит к их утолщению, замедлению кровообращения и формированию тромбов.