Врач Забрусская призвала не использовать сосудосуживающие капли при насморке из-за холода

Отоларинголог Анна Забрусская поделилась с сайтом Здоровье Mail информацией о способах избавления от холодового ринита.

По словам врача, характерный симптом заболевания — быстрое появление сильного насморка на морозе, которое мгновенно исчезает в тепле. Это явление негативно влияет на местный иммунитет: постоянный отек слизистой оболочки снижает ее защитную способность, повышая восприимчивость организма к различным вирусным и бактериальным заболеваниям.

Как пояснила медик, распространенная ошибка пациентов — использование сосудосуживающих капель. Средства зачастую оказываются бесполезны при таком типе ринита, а длительное применение способно вызвать привыкание и усилить симптомы.

Основной метод лечения состоит в приеме курсов антигистаминных препаратов по назначению доктора. Дополнительно рекомендуется регулярное промывание носа солевыми растворами, помогающими сохранить влажность слизистой.