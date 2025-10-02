Врач Врублевский рассказал, что теплый чай или молоко с медом облегчают боль в горле

«Теплый чай или молоко могут облегчать неприятные ощущения в горле, успокаивая его раздраженность», — объяснил доктор.

По словам эксперта, мед способствует укреплению иммунитета и оказывает мягкое антибактериальное действие, а теплая жидкость увеличивает выделение слюны, что полезно для заживления слизистых оболочек. Однако специалист подчеркнул, что молоко и мед не могут заменить полноценное лечение антибиотиками при бактериальных инфекциях.

Врач также отметил, что молоко с медом может вызвать дискомфорт у людей с лактозной недостаточностью или аллергией на мед. Кроме того, Врублевский рассказал о пользе теплого питья и домашних ингаляций с натуральной солью или минеральной водой. Однако он предупредил, что неправильное использование домашних рецептов может нанести вред.