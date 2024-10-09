Врач Вознесенский: стафилококк распространяется через продукты, которые не соответствуют санитарным нормам

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что золотистый стафилококк обычно распространяется через продукты, которые не соответствуют санитарным нормам.

Стафилококк может встречаться даже в кондитерских изделиях и мясо-молочной продукции. Возбудители и токсины обычно накапливаются в продуктах, которые хранились неправильно.

«При употреблении продуктов, обогащенных возбудителями и их токсинами, возникает картина кишечной инфекции, которая сопровождается повышением температуры, болями в животе», — пояснил Вознесенский.

Стафилококк опасен тем, что может вызвать целую гамму различных патологических состояний.