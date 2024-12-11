Врач Вознесенская-Твердая: БАДы и гормональные препараты не помогают отсрочить менопаузу

Запас антральных фолликулов и скорость их расходования определены генетически. Именно поэтому отсрочить наступление менопаузы с помощью препаратов не получится. Об этом рассказала врач Юлия Вознесенская-Твердая в беседе с « Газетой.ru ».

По словам медика, ни гормональные контрацептивы, ни биологически активные добавки не смогут способствовать сохранению овариального резерва.

«Каждая девочка рождается с определенным запасом антральных фолликулов. Это количество очень разное, в среднем 500 тысяч. <…> И таких фолликулов женщины теряют 400–800 в месяц», — пояснила эксперт.

Вознесенская-Твердая также рассказала, на что обратить внимание при планировании беременности. Нормальный вес и отсутствие вредных привычек повышают шансы на успешное зачатие.