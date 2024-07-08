Врач Воронцов: депрессия — это «расплата» за быстрый темп жизни

Только профессионал способен отличить депрессию от других психоэмоциональных заболеваний. Расстройство часто маскируется за упадком сил и раздражительностью. Об этом рассказал невролог Максим Воронцов в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, многие даже не подозревают, что данный недуг относится к осложнениям перенесенной ковид-инфекции.

«Депрессия — это сложное явление, своего рода „расплата“ за быстрый темп жизни с ее возможностями и страхами», — отметил врач.

Однако сами антидепрессанты подходят для лечения и других расстройств. Их использование практикуется при панических атаках, бессоннице, проблемах с нервной системой, пояснил специалист.

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