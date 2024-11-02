Врач Воробьев: сильное выпадение волос может быть проявлением постковидного синдрома

Председатель Московского городского научного общества терапевтов и профессор Павел Воробьев рассказал о причинах сильного выпадения волос. Не всегда оно связано с осенним авитаминозом, сообщил сайт « Аргументы и факты ».

По словам врача, таким образом, например, проявляется постковидный синдром.

«Поражение микроциркуляции волосяных фолликулов во время ковида приводит к тому, что волосы перестают расти и выпадают», — пояснил врач.

Он также отметил, что с данным последствием заболевания можно столкнуться через несколько недель и даже месяцев. Вернуть волосы практически нереально, ведь фолликулы умирают и не восстанавливаются, добавил медик.