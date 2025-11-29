Врач Воробьев предложил принимать антикоагулянты при тяжелой вирусной инфекции

В России растет число заболевших ОРВИ, и чаще всего встречается вирус группы А. О методах лечения рассказал профессор и председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с aif.ru .

Специалист напомнил, что температура, боли в ухе, горле, кашель — это симптомы обычного ОРВИ. В таком состоянии необходимо пить больше жидкости и употреблять варенье или чай с медом.

Кроме того, врач посоветовал принимать антикоагулянты. Соответствующие препараты эффективно помогают при тяжелых вирусных инфекциях, предотвращая образование микротромбов в мелких сосудах, добавил сайт телеканала «Звезда».